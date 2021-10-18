شاهد .. خلع ملابس إبنته عنوة وهتك عرضها وما حدث بعدها مروعا.. اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر خلع ملابس إبنته عنوة وهتك عرضها وما حدث بعدها مروعا.. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أقدم أب (54 عاما) على هتك عرض ابنته (15 عاما) بمنزله بمنطقة مصر الجديدة، بعد ان أمسك بيديها عنوة وخلع ملابسها كاشفا عن عورتها، وبمواجهة الأب المتهم، اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.

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حيث صرحت الفتاة الضحية للنيابة العامة أن والدها المتهم، انفرد بها بغرفة نومه، وخلع عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة بالإضافة لشاهدة ثالثة روت ذات الواقعة.

وبعد الإستماع لأقوال الضحية والشهود وإعتراب الأب بفعلته، أصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وحكم بالسجن المؤبد.28136990