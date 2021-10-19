شاهد .. أتذكرون طفلة مسلسل هند والدكتور نعمان.. لن تصدق ان هذه صورتها وقد أصحبت امرأة جميلة وناضجة وقد تغير شكلها تماماً ؟ اتفرج

انت الان تتابع خبر أتذكرون طفلة مسلسل هند والدكتور نعمان.. لن تصدق ان هذه صورتها وقد أصحبت امرأة جميلة وناضجة وقد تغير شكلها تماماً ؟ اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

طفلة بعمر الزهور أدت دورها بذكاء واقتدار قبل أكثر من 3 عقود من الزمن لتظهر اليوم وقد تغيرت تماما وان احتفظ في بعض ملامحها .

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وتفصيلا فإن معظمنا اتفرج مسلسل مسلسل “هند والدكتور نعمان”، الذي تم عرضه عام 1984، بطولة الفنان كمال الشناوي، والجيل الجديد من المؤكد أن يكون قد سمع اسم هذا المسلسل.

وشاركت كمال الشناوي البطولة الطفلة ليزا شحاتة كامل ، والتي قدمت دور هند، وأبهرت كل من اتفرج المسلسل بموهبتها الفنية الكبيرة رغم صغر سنها.



ولاحظنا اختفاء هذه الطفلة عن الساحة الفنية بعد فترة من تقديمها عدد من الأعمال الفنية ومنها فيلم “كراكون في الشارع”، لتعود مرة أخرى للظهور في إحدى المناسبات الخاصة بها.



وانتشرنت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت امرأة جميلة في العقد الرابع من عمرها، فمر على عرض المسلسل قرابة الـ 36 عام، وكانت حينها تبلغ من العمر قرابة الـ10 سنوات.



وتفاجئ الجمهور من ملامحها التي لم تتغير منذ صغرها، وظلت محتفظة ببرائتها حتى الآن، وانهالت التعليقات على الصورة.

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