شاهد .. اتفرج أولى صور الفنانة «فيحاء زوجة اللمبي» بعد اختفاء 7 سنوات .. شكلها تغير تماما

انت الان تتابع خبر اتفرج أولى صور الفنانة «فيحاء زوجة اللمبي» بعد اختفاء 7 سنوات .. شكلها تغير تماما والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

على امتداد الأيام الماضية تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية نيفين مندور الشهيرة بـ "فيحاء"، في أحدث ظهور لها في حفلة عيد ميلا أحد أصدقائها، وذلك بعد سنوات من الغياب.

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وعلى الرغم من قلة أعمالها الفنية إلا أن الفنانة نيفين مندور، ما زالت عالقة في أذهان الجمهور، وهي التي جسدت شخصية "فيحاء" زوجة اللمبي في فيلم "اللي بالي بالك، وكانت تلك الشخصية السبب في شهرتها الواسعة.

ومندور، من مواليد 28 نوفمبر 1972، تخرجت من جامعة American city university، وظهرت في أعمال فنية قليلة، فكانت بدايتها، حيث شاركت في المسرحيات المدرسية وفي الجامعة إلى أن قدمت أول بطولة لها من خلال فيلم "اللي بالي بالك"، وبعده مسلسل "راجعلك يا اسكندرية" مع الفنان خالد النبوي، واختفت بعدها لمدة 8 سنوات.



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وقعت الفنانة نيفين مندور في ورطة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها مرتين، أولهما في عام 2013، حيث تم القبض عليها برفقة شابين داخل سيارة أثناء محاولتهم الفرار من كمين.



وفي عام 2016، تم إلقاء القبض عليها مرة أخرى في قضية مماثلة والحكم عليها بالسجن، ثم إخلاء سبيلها بضمان الإقامة.

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