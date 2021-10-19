شاهد .. معلومات لا تعرفها عن ياسمين الخطيب .. النجمة أبهرت الجميع بجمالها والمفاجأة في عدد زيجاتها .. كلهم من القضاة ؟ صور

انت الان تتابع خبر معلومات لا تعرفها عن ياسمين الخطيب .. النجمة أبهرت الجميع بجمالها والمفاجأة في عدد زيجاتها .. كلهم من القضاة ؟ صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجمة المصرية ياسمين الخطيب هي كاتبة ومذيعة متألقة اختطفت الجميع بجمالها ومقالاتها الرائعة ، فهي ابنة الكاتب عبد اللطيف الخطيب، بدأت مسيرتها المهنية ككاتبة مقالات في العديد من الصحف المصرية ، منها جريدة الوطن ، وجريدة الأخبار ، وجريدة الأحرار ، وجريدة الدستور كما كانت، رئيس تحرير القسم الاجتماعي في جريدة صوت الأمة ، ومن مؤلفاتها: ” التاريخ الدموي” ، ” أطفال العصر” ، ” كنت في رابعة” ، ” اجلس الحسن” .

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في المجال الإعلامي عملت مذيعة للجزء الثقافي على ” قناة روتانا المصرية” ، ثم شاركت في مقدم برنامج ” من الآخر” مع الإعلامي تامر أمين ، فذهبت للعمل في قناة ” الجريدة” و قناة النهار ” وعرض برنامج من الآخر ” .لكن ماذا يعرف عشاق ياسمين الخطيب عن زيجاتها السابقة؟ تزوجت ثلاث مرات ، المرة الأولى وهي في التاسعة عشرة من عمرها ، وتزوجت من المستشار ” أ. ج” القاضي بمجلس الدولة ، وأنجبت منه ولدين هما أدهم وجلال ، وانفصلت عنه بعد 6 سنوات.

أما زواج ياسمين الخطيب الثاني ، فهو أيضًا أحد القضاة ، لكنها لم تعلن صراحة عن اسمه في أي من لقائها ، وانفصلت عنه بعد 3 سنوات أيضًا.

ثم تزوجت للمرة الثالثة بزواج سري لم يكن أحد يعلم به ، فتزوجت برجل تزوج بأخرى على أمل أن ينفصل عنها ويعلن زواجه من ياسمين لكن هذا لم يحدث فقررت أن تنفصل عنه بعد سنتين.

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