شاهد .. إيمي سمير غانم تخلع ثوب الحزن وتعود للتمثيل والجمهور: خايفة على جوزها من مي عمر

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تخلع ثوب الحزن وتعود للتمثيل والجمهور: خايفة على جوزها من مي عمر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اختفت الفنانة إيمي سمير غانم عن الأضواء خلال الشهور الأخيرة لهذا العام، وذلك بسبب ما مر بها من الأحداث منذ إصابة والديها بفيروس لكورونا وحتى وفاتهما.

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وفجر المنتج أحمد السبكي مفاجأة بإعلانه عن عمل مشترك بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، يتم حاليًا كتابته ووضع ملامح العمل والشخصيات، حيث تم ترشيح مخرج العمل باقي أبطال المسلسل، وعلى رأسهم إيمي سمير غانم وحسن الرداد.واستكمل حديثه قائلًا أنه يقوم بالتحضير الفترة المقبلة، عمل آخر وهو الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، والذي تبدأ أحداثه في الإسكندرية بعيدًا عن أحداث الجزء الأول ومختلفة كثيرًا، حيث قام بتأليفه أحمد عبدالله، وإلى الآن لم يتم الاستقرار على الأبطال المشاركين في العمل، ويتمنى أن الجزء الثاني يحقق نجاح الجزء الأول، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2017.

الجمهور عبر عن فرحته بعودة إيمي سمير غانم للتمثيل فيما علق أحد المتابعين مازحا "خايفة على جوزها من مي عمر".

الجدير بالذكر أن الفنان حسن الرداد يقوم حاليًا بتصوير فيلم تحت تهديد السلاح، حيث شاركه في البطولة عدد من النجوم ومنهم مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل وأحمد بدير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أما عن إيمي فهي لم تشارك في الموسم الرمضاني السابق لعام 2021، وكان آخر أعمالها هو مسلسل سوبر ميرو الذي تم عرضه في عام 2019، وهو من تأليف محمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.27056588