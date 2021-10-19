شاهد .. بموقف خارج عن المألوف مصور يغادر حفل زفاف ويحذف كل صور العريسين والسبب صادم!

انت الان تتابع خبر بموقف خارج عن المألوف مصور يغادر حفل زفاف ويحذف كل صور العريسين والسبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

اتخذ مصور فوتوجرافى، قرار بحذف صور حفل زفاف وغادر الحفل، بعد أن رفض العروسان منحه استراحة لتناول الطعام والشراب، وهو ما سبب فى حالة من الجدل.

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وقال المصور فى منشورعلى موقع "ريديت"، أنه لا يعمل مصور بالأساس، ولكنه مربي كلاب، وطلب منه صديق يريد أن يتزوج إذا كان بإمكانه تصوير حفل زفافه، توفيرا للنفقات، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أنه وافق على عرض العروسان، لتصوير زفافهما مقابل حصوله على 250 دولارا، وهو "مبلغ لا يكفي لمناسبة مدتها 10 ساعات"، بحسب قوله.



وأوضح أنه التقط العديد من الصور المختلفة للعروسين، وطلب منهما الحصول على استراحه للأكل والشراب، لكن كان ردهما عليه أنه لا يستطيع فعل ذلك، كما أنهم لم يحتفظوا بمقعد له على طاولة في الحفل.



وقال المصور: "أبلغت العريس أنني بحاجة لأخذ استراحة لمدة 20 دقيقة للحصول على بعض من الطعام والشراب، ولكن كان رد فعل العريس هو أن خيّره بين مواصلة التصويرأومغادرة حفل الزفاف دون الحصول على أجر".

وتابع: "مع الحرارة والجوع والانزعاج بشكل عام من الظروف، سألت العريس إذا كان متأكدا فقال نعم، ولذلك حذفت جميع الصور التي التقطتها من كاميرتي الرقمية أمامه، وغادرت المكان بعدما أبلغت العريس أنني لم أعد المصور الخاص بزفافه".



وحظيت واقعة المصور مع العروسين على تفاعل كبير أكثر من 29 ألف مرة، وانتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حدث نوع من الجدل بين أحقية مصوري الزفاف في الحصول على راحة أثناء عملهم أم لا.66068040