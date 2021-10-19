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شاهد .. سعر حذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها يثير جدلاً واسعاً .. رقم بالملايين!؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجت موقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتحدث عن سعر الحذاء الباذخ الذي ارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال أحدث جلسات تصويرها  .

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يأتي ذلك بعد أن نشرت الفنانة اللبنانية صوراً لجلسة تصويرها الأخيرة والتي أظهرت فيها ممتلكاتها الباذخة بما فيها سيارة من نوع روز رايز على صفحاتها .

 

والحذاء الذي ارتدته هيفاء وهبي من حذاء من نوع " alexander wang" الماركة العالمية، ويصل سعره إلى أكثر من أربعة ملايين ليرة لبنانية .

 


وكان عدد من المدونين على " التواصل الاجتماعي " قد انتقدوا هيفاء وهبي على هذا السلوك المبذر وطالبوها بالاعتداد فيما أكد البعض على أناقة الفنانة وحرصها على الذوق الرفيع .39852055

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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