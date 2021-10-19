شاهد .. سعر حذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها يثير جدلاً واسعاً .. رقم بالملايين!؟

انت الان تتابع خبر سعر حذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها يثير جدلاً واسعاً .. رقم بالملايين!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجت موقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتحدث عن سعر الحذاء الباذخ الذي ارتدته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال أحدث جلسات تصويرها .

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يأتي ذلك بعد أن نشرت الفنانة اللبنانية صوراً لجلسة تصويرها الأخيرة والتي أظهرت فيها ممتلكاتها الباذخة بما فيها سيارة من نوع روز رايز على صفحاتها .

والحذاء الذي ارتدته هيفاء وهبي من حذاء من نوع " alexander wang" الماركة العالمية، ويصل سعره إلى أكثر من أربعة ملايين ليرة لبنانية .



وكان عدد من المدونين على " التواصل الاجتماعي " قد انتقدوا هيفاء وهبي على هذا السلوك المبذر وطالبوها بالاعتداد فيما أكد البعض على أناقة الفنانة وحرصها على الذوق الرفيع .39852055