شاهد .. هذه الفنانة المصرية حيرت الملايين بأدوارها الجريئة وتعددت زيجاتها وندمت بشدة على هذا الفيلم.. والمفاجأة في عمرها الحقيقي ؟

انت الان تتابع خبر هذه الفنانة المصرية حيرت الملايين بأدوارها الجريئة وتعددت زيجاتها وندمت بشدة على هذا الفيلم.. والمفاجأة في عمرها الحقيقي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ولدت الفنانة "علا غانم" يوم 26 نوفمبر 1971 أي تناهز من العمر 49 عاماً، ولدت في الكويت ثم انتقلت بعد ذلك للعيش في الإسكندرية، عاشت وتعلمت فيها حيث تخرجت من كلية الفنون الجميلة عام 1994 قسم تصوير ولكنها لم تستكمل دراستها بمعهد الفنون المسرحية، بدأت حياتها الفنية بالعمل في الأغاني المصورة والإعلانات التلفزيونية.

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"علا غانم" الفنانة المصرية الجميلة، كعادتها أثارت جدل العديد من رواد التواصل الاجتماعي حول حياتها، التي تشغل اهتمام العديد من الناس حول أدوارها الجريئة وتصريحاتها التي حيرت الملايين من جمهورها، فهي فنانة جميلة تبهر الجميع بإطلالتها وأناقتها عندما تظهر تكتسح الشاشة، حيث قدمت العديد من

الأعمال منها الجريئة القوية ومنها الرومانسية والعاطفية، واجهت العديد من الصعوبات والتحديات حتي تصل إلي شهرتها كما أن هذه الصعوبات لم تستطيع أن تقف عائقاً امامها، وهذا الذي نوضحه لكم من خلال هذا التقرير متناولين حياتها وتصريحات الفنانة الجريئة وما هوعدد زيجاتها الحقيقي.

وكان أشهر ظهور لها على اﻹطلاق إثر أدائها في أغنية "هنساك" للفنان ​محمد فؤاد​، وبدأت العمل الفني بمجال الإعلانات التلفزيونية وقامت بعد ذلك بالاتجاه إلى التمثيل حيث وصلت إلى أدوار البطولة، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية.



تفاصيل عن حياة الفنانة علا غانم المثيرة للجدل

قالت الفنانة "علا غانم" في أحد برامج التوك شو وهو برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" كاشفة عن تفاصيل معينة في حياتها قائلة "إنها ليست خريجة كلية فنون جميلة أو معهد فنون مسرحية، بل إنها تحمل شهادة الثانوية العامة فقط، مؤكدة أنها ظلت 3 سنوات في كلية فنون جميلة ولكنها لم تكمل دراستها.



وبدأت بالتمثيل وثبتت نفسها في المجال خلال الأدوار التي قدمتها حيث تنوعت من مساعدة حتي وصلت إلي البطولة، وأضافت إلي رصيدها السينمائي 17 فيلمًا، أبرزهم: "محامي خلع، سهر الليالي، سعيد كلاكيت، البرنسيسة، أحاسيس، الأكاديمية، صياد اليمام، بدون رقابة، البلد دي فيها حكومة" وكثيراً غيرهم.



"علا غانم"​ تتحدث عن أدوار الإغراء​ التي قدمتها

قالت "علا غانم" واصفة نفسها بأنها أفضل من قدمت أدوار إغراء بالسينما المصرية حتى الآن، مشيرة إلى أنها لم تقم طوال مشوارها الفني بأي مشاهد جنسية وأن هناك فارقا بينهما كبير، رافضة تصنيفها "بممثلة أدوار معينة"، متمنية حصولها على لقب "الجوكر" من الجمهور والوسط الفني كله لأنها ترى نفسها قادرة على لعب جميع الأدوار في السينما والدراما.

عدد زيجات الفنانة "علا غانم"

فقد ذكرت الفنانة علا غانم أنها تزوجت 3 مرات في حياتها وهذا أثناء لقاء لها ببرنامج "100 سؤال" المذاع على قناة "الحياة"، كانت الزيجة الأولى كانت من شخص يدعى "وليد الضفراوي" وعمرها 17 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها "كاميليا، فريدة"، ولكنهما

انفصلا لأنها لم ترتاح، حيث أكدت أن قرار طلاقها من زوجها الأول لم يأت من موقف واحد إنما من مجموعة مواقف مضيفة: "استحملته 7 شهور ما استريحتش فيهم، وكنت خايفة على كل حاجة".



وكانت الزيجة الثانية للفنانة علا من شخص يعرف بـ "أحمد المسلمي" ولكنهما لم يستمروا طويلاً ليحدث إنفصال، وأضافت: "إنها تعرضت للضرب على يد زوجها الثاني أمام أطفالها، وهو ما جعلها تتركه، مؤكدة "تحملت كتير، لأني ما كنتش عايزة أفشل

بسرعة، خصوصًا إن المشاكل بدأت مع أول شهر وخاصة أني لم أكن أشعر أن زوجي ملكي، كنت أشعر بغربة شديدة معه، بس في الآخر فشلت"، وتزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال "عبد العزيز لبيب".



تفاصيل إصابات الفنانة بمرض خطير

أصيبت الفنانة علا غانم منذ سنوات بورم في بطنها وظل لمدة عام ولم تلاحظه، لكنه عندما كبر وشعرت به تم استئصاله فوراً حيث كان الورم يتجه نحو الاتجاه السلبي ولكن تم استئصاله، كما أن الطبيب عندما رأى الورم قال لها "الورم شكله حلو" في محاولة لتطمينها بأنه غير خبيث، كما أضافت علا إلى أن مرض السرطان أصيب به أحد أفراد عائلتها لذلك كانت خائفة جداً، كما أن والدها مصاب بأمراض القلب وعمها توفى بسبب القلب.



كما أكدت أنّ الفحوصات الدورية التي تجريها كل ستة أشهر أنقذتها، بعدما تم اكتشاف الورم قبل أن يتخذ منحى آخر، واصفة شعورها لدى تلقيها الخبر من الطبيب بالمختلطة وغير مفهومة.



تصريحات جريئة لـ علا غانم

قصت علا غانم واقعة حدثت لها جعلتها تخاف من السير بشكل طبيعي في الشوارع المصرية، حيث قالت: "أنا عندي فوبيا من كل حاجة"، موضحة: "كنت ماشية بسيارتي في شارع المنصورية وكان فاضي تماما فوجئت بشباب مراهقين قعدوا يخبطوا على الازاز"، وأشارت إلى أن خوفها وقتها تركز على أن الشارع كان فارغاً تماما وخافت من كسر الشباب لزجاج السيارة والإعتداء عليها، إلا أنها استطاعت الهرب منهم بأعجوبة".



وأشارت علا غانم إلى أنها ندمت بشدة على بطولة فيلمها "البرنسيسة" بسبب ضياع حبكته الدرامية، قائلة: "كان معايا مخرج مبيعرفش يقول أكشن ومنتجة عايزة تقلب فيلم عشان يجيب فلوس وخلاص".

كما عارضت علا فكرة دخول الحجاب أو المحجبين بالأخص مجال التمثيل وخلع الحجات أثناء تقديم الأدوار مرتدين البروكا، وعقبت على بعض الممثلات المحجبات اللاتي يرتدين باروكة شعر في أعمالهن الفنية مثل صابرين، قائلة: "هو ده حجاب؟"، موضحة أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب نهائيا، قائلة: "هو معناه كبير جدا عشان أتحجب لازم اتحجب عن الدنيا كلها".



أهم أعمال الفنانة علا غانم

قدمت الفنانة علا غانم العديد من الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً، كما نجحت في الدراما التلفزيونية وأثبتت حضورها منذ قدمت دورها الشهير في مسلسل "أماكن في القلب" مع تيسير فهمي، وأضافت لمسيرتها 22 مسلسلاً والعديد من الأفلام أيضاً من أشهرها "أماكن في القلب، قلوب، قشطه وعسل، أوان الورد، ولى العهد، حواري بوخارست، مزاج الخير، الزوجة الثانية، الزوجة الرابعة، ابن موت، شارع عبد العزيز، العار، الحارة،

أماكن في القلب، حديث الصباح والمساء، وجه القمر، زيزينيا، جسر الخطر، ورق التوت، أبو البنات، سلسال الدم، السبع بنات، ظل الرئيس، لحظات أنوثة، حوش اللي وقع منك، مهمة صعبة، كامل الأوصاف، حريم كريم، محامي خلع، سهر الليالي، أشتاتا أشتوت، آخر الدنيا، الفندق".72393909