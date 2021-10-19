شاهد .. بالفيديو: الفنانة ميريام فارس تثير الجدل بطريقة رقصها بالشال الأسود وتخطف قلوب الجمهور!؟

انت الان تتابع خبر بالفيديو: الفنانة ميريام فارس تثير الجدل بطريقة رقصها بالشال الأسود وتخطف قلوب الجمهور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو نشرته عبر حسابها الخاص، تظهر فيها وهي ترقص على المسرح في أحد الأفراح، وتضع على رأسها شالاً أسود.

63334808

وعلّقت ميريام على الفيديو كاتبة: "عاش اللي يرقص سامري من أفراح الهتمي في الدوحة. ألف مبروك لأجمل عروسين شما وحمد".



ولفتت ميريام الأنظار بفستان طويل باللون الزهري من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وأسدلت شعرها المموج على كتفيها.



وانهالت التعليقات على فيديو ميريام من جانب المتابعين، الذين استغربوا طريقة رقصها الجديدة، وغير المألوفة عليهم.63334808