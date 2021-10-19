شاهد .. كان يطبخ لها الفطار.. ياسمين صبري تكشف مفاجآت صادمة عن زوجها السري قبل أبو هشيمة (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 03:00 صباحاً | (مايا)

زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال الشهير أحمد أبوهشيمة هو الزواج الثاني للفنانة المصرية، بعد تجربتها الأولى والتي تحدثت عنها في أكثر من لقاء سابق كشفت فيه تفاصيل علاقتها بزوجها الأول "محمد"، وطريقة تعاملها معه.

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الفنانة ياسمين صبري تحدثت عن زوجها الأول وعن تفاصيل حياتهما قبل وبعد الزواج في أكثر من لقاء تليفزيوني وقد أثار حديث الفنانة المصرية عن زوجها الأول الكثير من الجدل وتحديدا بعدما أكدت عن موهبتها في المطبخ والتي تسببت في تغير حياة وشكل زوجها الأول.56137188