شاهد .. أحرقت قلبه.. هكذا ردت ياسمين صبري على هجوم والدها الكاسح

انت الان تتابع خبر أحرقت قلبه.. هكذا ردت ياسمين صبري على هجوم والدها الكاسح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا، لهجوم حاد من الدها أشرف صبري، بسبب عدم حضورها حفل زفاف أخيها، مؤكدًا أن نجله ساندها في العديد من المناسبات وكان يأتي خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المناسبات المختلفة.

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وتجاهلت ياسمين صبري حديث والدها وهجومه عليها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أصفر اللون، ووضعت إيموشن قلوب.

تعرضت الفنانة ياسمين صبري مؤخرا، لهجوم حاد من الدها أشرف صبري، بسبب عدم حضورها حفل زفاف أخيها، مؤكدًا أن نجله ساندها في العديد من المناسبات وكان يأتي خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المناسبات المختلفة.

وتجاهلت ياسمين صبري حديث والدها وهجومه عليها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أصفر اللون، ووضعت إيموشن قلوب.

وتحضر ياسمين صبري مؤخراً فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 في دورته الخامسة، التي انطلقت يوم 14 أكتوبر الماضي وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، وظهرت ياسمين صبري في حفل الافتتاح وهي ترتدي فستان أصفر اللون .

وكان أشرف صبري والد ياسمن شن هجوماً عليها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم" قائلاً:"لم أتخيل أن يكون إنسان جاحدًا بهذا الجحود، لا أعلم لماذا لم تحضر زفاف أخيها الأمر كان بدون أي أسباب أو مقدمات"، ونفى وجود خلافات بين أبنائه، أو ارتباطات تمنع حضورهم زفاف شقيقهم سوى نفوس متغيرة.46123699