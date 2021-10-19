شاهد .. تحديد نوفمبر القادم أولى جلسات محاكمة الفنانة منة فضالى .. والتهمة لا تخطر على بال ؟

انت الان تتابع خبر تحديد نوفمبر القادم أولى جلسات محاكمة الفنانة منة فضالى .. والتهمة لا تخطر على بال ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قررت محكمة جنح أكتوبر تحديد جلسة ٢٤ نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من إحدى "البائعات" ضد الفنانة منة فضالي، بتهمة النصب.

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البداية كانت بإقامة سيدة تدعى إسراء ريان، جنحة مباشرة ضد الفنانة منة فضالى، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال.

وقالت ريان، إنها تعمل فى مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع فيس بوك، وأثناء قيامها بعرض بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة منة فضالى تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل ريفيو ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت: "بالفعل اختارت فضالى عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها خلت بالاتفاق وقامت بارتداء الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ريفيو أو ترويج لهم كما اتفقنا".

وتابعت الفتاة: "حينما طالبتها بإرجاع مستحقاتى قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة ضدها أمام المحكمة وحددت جلستها يوم ٢٤ نوفمبر المقبل.87960027