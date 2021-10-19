شاهد .. بدون تردد اوخجل. سيرين عبدالنور بلقطات حميمة برفقة زوجها بدون ملابسهم في حمام السباحة اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون تردد اوخجل. سيرين عبدالنور بلقطات حميمة برفقة زوجها بدون ملابسهم في حمام السباحة اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صور ومقاطع فيديو جديدة لعائلتها اثناء استمتاعها بعطلة منتصف الأسبوع في البحر.

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وظهرت سيرين عبدالنور في إحدى الصور برفقة زوجها داخل بركة السباحة اثناء استجمامهم.

وبدت سيرين عبدالنور في صورها بملابس البحر " المايوه " داخل البركة في احضان زوجها بإطلالة عفوية وقمة في الرومانسية والانسجام.

كما نشرت مقاطع فيديو عديدة لعائلتها عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " للأجواء الصيفي الى جانب بركة السباحة وهي تتمايل رقصا برفقة اصدقائها وعائلتها.

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة سيرين عبدالنور مؤخرا بعد إطلاق عملها الدرامي الجديد برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بمسلسل " دور العمر "والذي عرض على منصة اتفرج ب15 حلقة وحقق نجاحا هائلا خلال فترة العرض.

كما فاجأت سيرين جمهورها قبل عدة ايام وبعد انتهاء عرض العمل انها تستعد لتصوير الجزء الثاني من " دور العمر " وسيتضمن 15 حلقة أخرى.

الجدير بالذكر ان الشعب اللبناني يعيش في الفترة الحالية ظروف قاسية جدا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت وهذا كان واضحا على بعض من نجوم الفن اللبناني ومنهم الفنانة سيرين عبدالنور عبر منشوراتها عبر حسابها على التويتر وهي تنتقد الحكومة اللبنانية على ما فعلته بشعبها.

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