شاهد .. يشيب لها الرأس.. إيمي سمير غانم تتلقى صدمات قاسية من شقيقتها دنيا وتنهار باكية

انت الان تتابع خبر يشيب لها الرأس.. إيمي سمير غانم تتلقى صدمات قاسية من شقيقتها دنيا وتنهار باكية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمات كبيرة تعرضت لها الفنانة إيمي سمير غانم خلال الأيام القليلة الماضية زادت من تردي وضعها النفسي وأحزانها التي تعيشها منذ وفاة والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

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الصدمة الأولى عندما خلعت شقيقتها دنيا ثوب الحداد في الشهر الماضي، وشاركت في حفل خطوبة الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وتلقت إيمي صدمة ثانية عند ظهور شقيقتها دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري الذي أقيم قبل أيام.

وفوجئت إيمي خلال الساعات الماضية بقرار شقيقتها دنيا سمير غانم العودة للتمثيل واستئناف تصوير مسلسلها «عالم موازي» خلال الأيام المقبلة والذي كان قد خرج من السباق الرمضاني بسبب الظروف التي مرت بها دنيا سمير غانم.

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