شاهد .. مفاجأة سارة :حقيقة خطوبة شهد برمدا على لاعب منتخب سوريا أحمد الصالح؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة سارة :حقيقة خطوبة شهد برمدا على لاعب منتخب سوريا أحمد الصالح؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوبة الفنانة السورية شهد برمدا على لاعب منتخب سوريا أحمد الصالح، فتصدر اسم كل منهما الترند بساعات قليلة، وذلك بعد أن شاركت برمدا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مباركات أصدقائها ومتابعيها.

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كما نشرت برمدا عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على إنستغرام صورةً أعربت من خلالها عن سعادتها بالخطوبة، وعلقت عليها قائلةً: “أخدتوو“، وبدوره نشر اللاعب أحمد الصالح عبر خاصية "الستوري" منشورا شبيهاً بما نشرته برمدا فعلق قائلاً: “أخدتااا".

وأعلن الفنان السوري الشاب عبود برمدا عن خطوبة شقيقته، وذلك من خلال نشره فيديو عبر حسابه على إنستغرام، ظهر هو وشقيقته مباركاً لها على خطوبتها فقال: “شوفولي شو حلوة هالعروس.. إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبتي“، لترد عليه شهد قائلةً: “الله يفرحني فيك يا روحي عن قريب يا رب".



وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع خطوبة برمدا، ومنهم الفنانة ليندا بيطار، التي هنأت زميلتها، قائلةً: “مبروك شهودة وعقبال التمام يارب، لترد برمدا بدورها قائلةً: “دخيل قلبك يا لولو عقبال فرحتنا فيكي ونشوفك بالأبيض عن قريب“، والفنانة جيهان عبد العظيم قالت: “ألف مبروك يا شهود عقبال الفرحة الكبيرة ياريتني كنت معك“، لترد شهد قائلةً: “يا روحي وحبيبة قلبي انشالله بتكوني بالعرس بإذن الله يخليلي إياكي".

كما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة شهد، وأعربوا عن سعادتهم وتشوقهم لرؤيتها بالفستان الأبيض قريباً، متمنين لها السعادة الدائمة، وأن تكون حياتها مليئة بالحب والتفاهم.

والجدير ذكره أن اللاعب أحمد الصالح كان قد صرح في وقتٍ سابق خلال لقاءٍ إعلامي أنه على علاقة حب حالياً مع فتاة من الوسط الفني، وسيعلن خطوبته عليها قريباً، ولكنه لم يكشف أكثر من ذلك عن الموضوع.



وفي سياق مختلف كانت قد أحيت برمدا مؤخراً حفلاً غنائياً على مسرح دار الأوبرا في دمشق بعد انقطاع طويل عنه، وافتتحت الاحتفال بأغنية "بعد اللي صار" التي قدمتها قبل ما يقارب عشر سنوات في أولى ألبوماتها الغنائية، وكانت سبب شهرتها.



يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة شهد برمدا كان ميدلي لأشهر أغاني عبد الحليم حافظ، وحمل اسم "في حب عبد الحليم".

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