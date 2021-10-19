شاهد .. هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة.. غارت منها سوزان مبارك فانتقمت منها بطريقة لاتخطر على بال إبليس!

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت فنانة شهيرة.. غارت منها سوزان مبارك فانتقمت منها بطريقة لاتخطر على بال إبليس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يحتفظ الكثير مننا بصور شخصية أيام الطفولة، خاصة وأن الأهل هم من قاموا بتصويرها، وما يميز هذه الصور القديمة أنها تعد فرصة مناسبة لاستعادة الذكريات الجميلة فى حياتنا وتذكر أيام الطفولة.

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وتعد صور المشاهير سواء الفردية منها أو الجماعية مع الأسرة والأصدقاء، من الصور التى يرغب المتابعين في الإطلاع عليها، خاصة عبر مواقع السوشيال ميديا.

وفى الصورة التالية، تظهر الفنانة ليلى علوى، وهى فى مرحلة الطفولة المبكرة، حيث تعد الصورة وهى طفلة صغيرة، ومن خلال ابتسامة خفيفة ظهرت على ملامح وجهها، وفيما حصدت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا.



ما لايعلمه الكثيرون أن الفنانة القديرة ليلى علوي تزوجت من رجل الأعمال الشهير منصور الجمال، عام 2007 وهو عم خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك.

يقال أن سوزان مبارك عارضت زواج منصور الجمال من الفنانة ليلى علوي لكن الأخير أصر على موقفه وتزوجها وهو ما أغضب سيدة مصر الأولى أنذاك ودفعها لطرد ليلى علوي من القصر الجمهوري.



ومثلما تمت الزيجة في هدوء كان الوضع ذاته في طلاقهما، بعد زواج دام 8 سنوات، ولم يكشف أيا منهما عن أسبابه.



وجرى الطلاق في العام 2015، بالتزامن مع سفر ليلى وقتها مع وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لتدشين مشروع نوافذ الذي يقيمه المهرجان بالتعاون مع وزارة الشباب



وظلت العلاقة بين ليلى علوي ومنصور الجمال تتسم بالطيبة والود المتبادل بينهما، والصداقة المتبادلة، وفي إحدى اللقاءات التلفزيونية لرجل الأعمال على قناة المحور، وصف زواجه من الفنانة ليلى بـ"أجمل زيجة".

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