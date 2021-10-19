شاهد .. قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح.. يسرا تهين محمد رمضان بتصرف موجع فاجأ الجميع

انت الان تتابع خبر قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح.. يسرا تهين محمد رمضان بتصرف موجع فاجأ الجميع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قدم الفنان محمد رمضان، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي الخامس، استعراض "جو البنات" والذي شاركت فيه الفنانة ميس حمدان كموديل، بمشاركة ريد وان، ونعمان بلعياشي، تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

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إلا أن تقديم رمضان للاستعراض لم يمر بسلام حيث استنكر رواد موقع تويتر، فقرة محمد رمضان، وانتقد كثيرون الأغنية التي قدمها في الحفل معبرين عن استنكارهم لاختيار الأغنية والتي ليس لها أي علاقة بالمهرجان، وتجاهل مطربين كبار.

أما أكثر التعليقات بين مستخدمي الموقع كان عن تجاهل يسرا وسميح ساويرس لتقديم محمد رمضان قبل تقديم استعراضه الغنائي على المسرح، إذ أكد البعض تعمد يسرا رفض تقديم

رمضان، خاصة أنها صعدت على المسرح مع المهندس سميح ساويرس وقالت إنها لا تعرف سبب صعودها، مشيرة إلى أنها تعتبرها فرصة لتهنئة السقا بتكريمه ثم غادرت وقدمت المذيعة ناردين فرج محمد رمضان.



وعلق واحد من الجمهور بقوله: اتقال ليسرا وسميح ساويرس إنهم هيقدموا محمد رمضان… ورفضت بذكاء لدرجة المذيعة قالت لسميح بصوت واطي بس سمعناها من المايك بتاعها "آه المفروض تقدم محمد رمضان".. وبعد الأغنية بتاعته.. قطعوا المايك عليه وقفلوا أنوار المسرح.



وكتب متابع آخر: يسرا رفضت تقديم محمد رمضان في حفل الجونة وقالت أنا مش عارفة أنا طالعة تاني عشان أعمل إيه. واضطرت مقدمة الحفل لتقديمه بدلا منها. والله لو كنتم جايبينه المهرجان عشان نشوف الحركة دي يبقى فكرة عظيمة جدا.

لكن أكثر ما أثار حدة الموقف هو قطع الأنوار فور انتهاء محمد رمضان من استعراضه الغنائي، دون إتاحة الفرصة له للحديث، وهو ما أثار استنكار البعض.



وكتب أحد المغردين: "خلص النمرة بتاعته ولسه بيفتح بقه عشان يتكلم راحو طافيين النور عليه والناس قامت مشيت"، وكتب آخر: "محمد رمضان بعد ما خلص الأغنية كان هيتكلم قطعوا الصوت من المايك بتاعه وبعدها جابوا فاصل إعلاني ما هذا الكم من قلة الذوق".34199747