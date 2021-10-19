شاهد .. شذى حسون: تشغل مواقع التواصل بإطلالتها الغريبة والتي لفتت انظار الجميع!؟اتفرج

انت الان تتابع خبر شذى حسون: تشغل مواقع التواصل بإطلالتها الغريبة والتي لفتت انظار الجميع!؟اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مؤخرا في أول ايام مهرجان الجونة انتقد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فستان الفنانة العراقية شذى حسون في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

16518480

واعتبر المتابعون ان فستان شذى حسون في الجونة غير موّفق، إذ بدت مختلفة عمّا كانت ترتديه مرتدية فستان باللون الأزرق مع بطانة داخلية أضعفت إطلالة التصميم وأظهرتها بوزن زائد ومنظر غير لائق عن غير العادة.

وردّت الفنانة العراقية على المنتقدين، مستعينة بأغنية أم كلثوم “يا ظالمني”، ونشرت صورة على حسابها الخاص على انستغرام وعلّقت عليها بالقول: “فستاني يسلم عليكم ويقولوكم بليز لا تظلموني”

وكانت فاجأت الفنانة العراقية شذى حسون المتابعين بعد قيامها بالاعتذار منهم بعد أزمة فستان الجونة الذي ارتدته، وشكّل صدمة كبيرة جدًّا لهم.

في التّفاصيل، بعد تلقيها العديد من الإنتقادات حول إطلالتها في إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، أطلت الفنانة العراقية شذى حسون على متابعيها لتكشف عن السبب وراء ظهور فستانها بهذا الشكل، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت شذى حسون قائلة ”الفستان الذي نسي الشعب المهرجان، وركزوا عليه، روعة وأعرف شنو ده أقول صار مشكلة في البطانة، والغلط اني لما جربته كان من دون بطانة ، ولكن إحتراماً للشعوب حطينا بطانة بس كانت غلط وأني أعتذر وحقكم، غلطة الشاطر بألف وبعوضها الأيام الجاي وعد”.

16518480