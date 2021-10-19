شاهد .. اتفرج – الصاروخ اللبناني الفنانة مريام فارس لهلوبة في الرقص الخليجي وتجذب الانتباه!

انت الان تتابع خبر اتفرج – الصاروخ اللبناني الفنانة مريام فارس لهلوبة في الرقص الخليجي وتجذب الانتباه! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة مريام فارس مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وهي ترقص بطريقة غريبة.

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وأثار الفيديو جدلا واسعا من قبل رواد السوشيال ميديا، معترضين على طريقة الرقص وارتدائها الحجاب اثناء الرقص الخليجي.

وكتبت ميريام فارس على الفيديو: “عاش اللي يرقص سامري من أفراح الهتمي في الدوحة ألف مبروك لأجمل عروسين شما و حمد

وكانت أبرز التعليقات على الفيديو كالاتي: انتي بتعملي اي – اي الرقص دا – بالحجاب؟.

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.

وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان “غدارة يا دنيا” الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر ” داني ” معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا..12719858