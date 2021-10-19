شاهد .. باطلالة جريئة تسلب العقول.. هيفاء وهبي تستفز متابعيها بصور ساخنة بعد حفل "الهوت شورت"

انت الان تتابع خبر باطلالة جريئة تسلب العقول.. هيفاء وهبي تستفز متابعيها بصور ساخنة بعد حفل "الهوت شورت" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لاستفزاز جمهورها بصورها العارية التي تهدف من ورائها لكسب التفاعل وزيادة متابعيها بعيدا عن الأعراف المجتمعية واحترام حياء المشاهد.

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وبعد حفلها المثير للجدل في مصر والذي ظهرت فيه وهي ترتدي “هوت شورت”، نشرت هيفاء وهبي اليوم صورا جديدة لها من الساحل الشمالي على ما يبدو.

هيفاء وهبي ترتدي فستان قصير

وارتدت هيفاء فستان قصير كشف ساقيها بشكل كبير وأجزاء من صدرها في إطلالة وصفها النشطاء بالفاضحة.

وتعرضت الفنانة اللبنانية لانتقادات حادة لتعمدها إثارة غرائز متابعيها ومعظمهم من المراهقين، حيث تهدف من وراء ذلك لكسب مزيد من التفاعل.

هوت شورن هيفاء وهبي

وكان نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، علق على ملابس النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خاصة أنها ارتدت “هوت شورت” خلال حفلها الأخير في مصر والبعض وجده غير لائق وغير مناسب.

وقال هاني شاكر إنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس النقابة للبحث في جميع المخالفات الموجودة في الحفلات وسيكون هناك رد عليها جميعا.

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