شاهد .. الراقصة صافيناز : تسحب البساط من تحت لورديانة بنيو لوك جديد جريئ ومثير في مركب بوسط البحر !

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز : تسحب البساط من تحت لورديانة بنيو لوك جديد جريئ ومثير في مركب بوسط البحر ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة الاستعراضية صوفينار جمهورها ومتابعتها اوقات عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وتألقت صوفيناز بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت ترتدى ملابس البحر مع كاش مايوة على متن مركب فى البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

وتستعد صوفيار حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم “انت حبيبي وبس”، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول “زيكو” الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

كانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.51423961