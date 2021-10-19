شاهد .. من 7 قطع جينز .. ندي أكرم عملت أحلي فستان ولفتت الانظار في مهرجان الجونة – إتفرج

انت الان تتابع خبر من 7 قطع جينز .. ندي أكرم عملت أحلي فستان ولفتت الانظار في مهرجان الجونة – إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لفتت إطلالة الفنانة ندى أكرم أنظار الجمهور فظهرت بملابس من قماشة الجينز، على السجادة الحمراء في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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أوضحت أكرم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أن ملابسها من بقايا 7 قطع من الجينز تم إعادة تدويرهم وقالت “هذه القطعه صممت من اكثر من ٧ قطع من بواقي الجينز القديم تم إعادة تدويرهم للمحافظة على البيئة”

وتابعت قائلة “و كل العائد في صالح مشروع التدوير بستان الجونه للاطفال”

يشار إلى أن ندى أكرم هي مصممة أزياء وسيناريست قامت بتأليف مسلسل “هبه رجل الغراب” الجزء الأول ومسلسل “الباب في الباب”

الجدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته منذ يوم 14 من شهر أكتوبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري، وقد حرص عددًا كبيرًا من النجوم على التواجد في المهرجان

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