شاهد .. ليلى الحديوي تفجر الانترنت بصور اقل ما يقال عنها.. "عيب".. اتفرج

انت الان تتابع خبر ليلى الحديوي تفجر الانترنت بصور اقل ما يقال عنها.. "عيب".. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مرة أخرى، أثارت عارضة ومصممة الأزياء ليلى الحديوي، الجدل من خلال أحدث صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

63008520

حيث زادت ليلى الحديوي من جرئتها، ونشرت صورة أقل ما يمكن أن توصف بها، أنها فاضحة، وتدخل في خانة “البـ ـورنوغرافيا”، بعدما أطلت على متابعيها بلباس رياضي باللون الزهري، حدد معالم جسدها وكشف مناطق بعينها بطريقة مثيرة للشهوات، وتعمدت من خلاله إبراز واستعراض قوامها الجديد.

وعلى الرغم من إبداء الكثيرين لإعجابهم بالتغير الملحوظ في شكل ليلى الحديوي، إلا أنها لم تسلم من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة بسبب هذه الإطلالة.

63008520