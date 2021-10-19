شاهد .. والد ياسمين صبري يفقد السيطرة على أعصابه ويخاطب أبنته بحرقة شديدة : مش متخيل هذا الجحود !!

انت الان تتابع خبر والد ياسمين صبري يفقد السيطرة على أعصابه ويخاطب أبنته بحرقة شديدة : مش متخيل هذا الجحود !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في تصريحات جديدة تناقلتها وسائل اعلامية في مصر والوطن العربي فقد استنكر والد الفنانة ياسمين صبري عدم حضور بناته حفل زفاف شقيقهم الذي أقيم قبل يومين.

15339520



وقال أشرف صبري، والد الفنانة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي: «مش متخيل إن إنسان يكون جاحد بهذا الجحود بدون أي أسباب أو مقدمات»،

مضيفًا «لما تشوف ابنك الكبير بيبكي ويقول لي هم ليه بيعملوا فيا كده ده أنا بحبهم تحس إنك عاوز تكسر الدنيا علشان لأن الراجل لما يبكي بتبقى أكبر بكتير لما ست تبكي».

وتابع موجهًا حديثه لابنته ياسمين: «ما تقفي جنب أخوكي يعني ده أخوكي، حاجة تحزن بصراحة بس ده يمكن يكون مثل لناس كتير جدًا بتشتهر وتكون جنب أهلها وأكتر حبًا وناس بتبعد عن أهلها لأنها مش مصدقة اللي هي فيه».



وأكد: «أنا بحاول أسعدهم وأعمل واجبي كأب وأنا سعيد وهو سافر يقضي شهر العسل مع مراته وكل حاجة بتتنسى بس هو مثل لأد إيه الدنيا ممكن تغير نفوس الناس».



واستكمل: «هي الفلوس ممكن تغير النفوس لهذه الدرجة، إحنا من عيلة متربية كويس صحيح مش مليارديرات ولا عندنا طيارات لكن من الوسط المصري الطبيعي».15339520