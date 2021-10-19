شاهد .. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفاجئ المصريين بتوقعات جديدة عن مصر والزعيم عادل إمام!

انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف تفاجئ المصريين بتوقعات جديدة عن مصر والزعيم عادل إمام! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أطلقت العرافة والمتنبئة الشهيرة ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات جديدة عبر قناتها على "يوتيوب". وتركزت توقعات عبد اللطيف فيما يخص مصر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنان القدير عادل إمام.. إليكم أبرزها.

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- الرئيس السيسي بيفاجئ المصريين بأشياء جميلة بعد أن قفز بمصر قفزة كبيرة وخصوصا في الاقتصاد حيث أصبحت مصر الان مصر الاولى بالاقتصاد بين الدول العربية.

-السيسي سيقوم بخطوات ايجابية ويتخذ قرارات مهمة مع بداية سنه 2022 ومنها اعفاء بعض السجناء والشباب وكبار السن في السجون المصرية بالاضافة الى خطوات مهمة لتعزيز الاقتصاد عن طريق انعاش القطاع الزراعي.



- سيقوم السيسي بحل أزمة السكن وسوف يوجه بتوزيع مساحات من الاراضي الصالحة للزراعة على الشباب المصري والفلاحين بصورة خاصة لاعطائهم فرصه للاستثمار والعمل ليعم الخير للجميع .

- سيتم يتم بناء مجمعات كبيرة ضخمة للمساهمة في حل أزمه السكن بمصر لكي يستطيع كل مصري ومصرية من امتلاك منزل خاص.



-عهد الرئيس السيسي سيقود المصريين الى المزيد من الازدهار والاستقرار وبحكمته سوف تستعيد مصر قوتها وعزتها وقولها الرائد في العالم العربي والاسلامي.



- ستنضم حملة واسعة لاطلاق اسم الفنان عادل امام على أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة الراقية وذلك تكريما وتقديرا من القيادة والشعب المصري لهذا الفنان الكبير وتاريخه المميز في كل مسيرته واعماله الفنية الخالدة.

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