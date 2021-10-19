شاهد .. متعهد بغسل ودفن الموتى في مصر يقدم استقالته بعد رؤيته مشهد مرعب في جثة ميت .. لن تصدق ماذا اتفرج؟

انت الان تتابع خبر متعهد بغسل ودفن الموتى في مصر يقدم استقالته بعد رؤيته مشهد مرعب في جثة ميت .. لن تصدق ماذا اتفرج؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قالت مواقع اخبارية مصرية أن متعهد تغسيل ودفن موتى في مصر ترك عمله، مرجعًا السبب إلى أنه مفاجأة مرعبة في احد الموتى ومتمثلة في سمع صوت إحدى الجثث تتحدث له، وفقا لموقع “بلدنا اليوم” المصري.

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وقال إنه حينما كان يجلس بمفرده، كان يشعر بوجود شيء مثل ” شبح ” يراقبه في صمت، ولا يفارقه قط، كالظل الخفي، مضيفا: الشبح استمر أكثر من سنة كاملة، وذات يوم اختفى ولم أعد أشعر بوجوده لمده 40 يوما ”

وتابع: ” ذات يوم جاء زميل لي طلب تجهيز غرفة الغسل كي يقوم بتجهيز جثة متحللة الدفن، كان قد عثر عليها مؤخرا وهي في حاله تعفن شديد “. وأشار إلى أنه شعر بخوف شديد على غير

العادة، وعاد الشبح من جديد، مضيفا: ” بدأت أغسل الجثة ولكن فجأة وبدون مقدمات سمعت صراخا شديدا من تلك الجثة، تقول لي: ” ارحمني “.95982140