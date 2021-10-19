شاهد .. سقوط لبلبة على السجادة الحمراء وفستانها كشف المستور..اتفرج

انت الان تتابع خبر سقوط لبلبة على السجادة الحمراء وفستانها كشف المستور..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة المصرية لبلبة جدلا واسعا بعد ظهورها الاخير في حفل افتتاح مهرجان الجونة في الأيام الماضية بسبب إطلالتها التي صدمت الكثير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، في ظهور الفنانة لبلبة الأخير في حفل الجونة تصدرت محركات البحث بعد سقوطها على خشبة المسرح تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث «جوجل»، ففي اليوم الأول للمهرجان وخلال حفل الافتتاح سقطت على خشبة المسرح بعد إلقاء كلمتها عن الفنان الراحل سمير غانم.

وفي ثاني أيام المهرجان نفت سقوطها من على المسرح، قائلة: «وأنا نازلة بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش، وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

كما ظهرت أمس في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وهي تؤدي عددًا من الحركات الاستعراضية، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم «ريش»، وذلك لطمأنة جمهورها عليها، بعد أخبار وقوعها على خشبة المسرح في حفل الافتتاح، كما طالبت المصورين بالتقاط عدد من الصور لها، قائلة: «رجلي سليمة أهو محصلهاش حاجة

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