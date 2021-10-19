شاهد .. كأنها حورية من الجنة.. اتفرج نسرين طافش تخطف الأنظار برقصتها بهذا الفستان المثير للغاية في مهرجان الجونة

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنة.. اتفرج نسرين طافش تخطف الأنظار برقصتها بهذا الفستان المثير للغاية في مهرجان الجونة - والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش فيديو رقص مثير لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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​وظهرت نسرين طافش الفيديو وهي ترقص على السجادة الحمراء مرتدية فستان بيج مورد رائع مفتوح من منطقة الصدر ويظهر جزء كبير من صدرها وتزينت بأكسسوارات جميلة وربطت شعرها للأعلى .ونالت فيديو نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها .

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .20606488