شاهد .. لأول مرة ابنه هيفاء وهبي تظهر زوجها على العلن...اتفرج

انت الان تتابع خبر لأول مرة ابنه هيفاء وهبي تظهر زوجها على العلن...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت ابنه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي زينب فياض متابيعيها بصورة جديدة لأول مرة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

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في التفاصيل ، نشرت اللبنانية زينب فياض عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة برفقة صديقتها وشاب اعتقد جمهورها ومحبيها انه زوجها وتصدرت الصورة محركات البحث بصدد واسع.من جهة أخرى ، تصدرت زينب فياض مؤخرا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إجرائها عملية تجميل لأنفها ونشرها صوره لها من داخل المستشفى ، حيث تعرضت لانتقاد واسع ولاذع بسبب العملية معتقدين انها اجرت إجراء جراحي لتصبح شبيه لوالدتها الفنانة هيفاء وهبي.

الجدير بالذكر ان اللبنانية زينب فياض ، هي الابنه الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مواليد عام 1993 ، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عام ونصف بعد نشرها مقطع فيديو لها برفقة ابنتها على انغام اغنية الفنان الاماراتي حسين الجسمي بعنوان" لقيت الطبطبة"

تحظى زينب فياض بمحبة وجمهور كبير ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

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