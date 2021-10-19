شاهد .. مريام فارس بوصلة رقص مثيرة تستعرض جسدها..اتفرج

انت الان تتابع خبر مريام فارس بوصلة رقص مثيرة تستعرض جسدها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، اعجابا واسعا في الساعات الماضية بعدما ظهرت بإطلالة مذهلة خلال احيائها حفل زفاف في قطر بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وظهرت ميريام عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام في مقطع فيديو من أجواء حفل الزفاف الذي أحيته مرتدية فستان مذهل مكشوف الأكتاف وهي ترقص بكامل حماسها.

اللافت بمقطع فيديو الذي ظهرت فيه ميريام وهي ترقص، حقق أكثر من 1.4 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره، إضافة الى آلاف التعليقات والتفاعل الكبير مع الإطلالة.

على صعيد آخر، أعلنت ميريام فارس، حصولها على الإقامة الذهبية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعربت ملكة المسرح عن فخرها واعتزازها بحصولها على شرف الإقامة الذهبية في بلدها الثاني الامارات.

الجدير ذكره أن ميريام أطلقت في الفترة الماضية أغنية “حالة حلوة” التي تخطت عتبة الـ 68 مليون مشاهدة على منصة اليوتيوب، إضافة الى أغنية “غدارة يا دنيا” التي حصدت في أول ٢٤ ساعة من إطلاقها أربعة ملايين مشاهدة على يوتيوب

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