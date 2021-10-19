شاهد .. كلمة أحمد السقا التي أحرقت قلب منى زكي وجعلتها تغادر الجونة فوراً .. لن تصدق ما ورد فيها ؟

انت الان تتابع خبر كلمة أحمد السقا التي أحرقت قلب منى زكي وجعلتها تغادر الجونة فوراً .. لن تصدق ما ورد فيها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في مفاجأة أذهلت الجميع، فقدت الفنانة الهادئة منى زكي رباطة جأشها وغادرت مهرجان الجونة السينمائي وسط صدمة الحاضرين.

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وأثارت حادثة مغادرة الفنانة منى زكي فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الكثير من الجدل، خاصة وأنها كانت من أبرز المتواجدين في المهرجان.

وجاء تواجد منى زكي في ظل نجاحات فنية تعيشها مؤخراً، آخرها فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دير جيست.

ولكن تعكر صفو منى زكي خلال حفل الافتتاح وتركته منزعجة في منتصفه، وقبل انتهائه وبالبحث وراء الامر، وكان السبب ترك

منى زكي للحفل نتيجة حذف الكثير من كلماتها خلال التقرير المسجل الذي عرض لصديقها الممثل المصري احمد السقا بعد تكريمه بجائزة الانجاز الابداعي، اذ تعد منى زكي أكثر ممثلة مصرية شاركت " السقا" في افلامه السينمائية.38866094