شاهد .. اتفرج أول ظهور لابنة الفنانة رانيا يوسف .. تجاوزت أمها في حسنها وأذهلت الجميع بجمالها الفرعوني الطاغي؟

انت الان تتابع خبر اتفرج أول ظهور لابنة الفنانة رانيا يوسف .. تجاوزت أمها في حسنها وأذهلت الجميع بجمالها الفرعوني الطاغي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وفقا لما تداولته مواقع اخبارية عدة فقد ظهر ابنة الفنانة رانيا يوسف في صور جديدة وحظيت بتداول واسع في مصر والوطن العربي , حيث غلبت التعليقات بالاشادة على جمال الفتاة الشابة التي تجاوزت جمال أمها حسب بعض رأي بعض نشطاء السوشيال ميديا .

52574722



وتتمتع الفتاة التي تدعى "ياسمين" بدرجة كبيرة من الجمال مثل والدتها ،وبالنظر إلى ملامح وجهها نجد أنها تشبه أمها إلى حد كبير حيث تميزت الأم أيضا بجمال كبير مكنها من كونها واحدة من أشهر الفنانات اللواتي تتواجد في الوقت الحالي ،

بالأضافة إلى موهبتها الفنية ،من أفضل الأعمال الفنية التي قدمتها هو دورها الرائع من خلال مسلسل العربي الجميل عائلة الحاج متولي.

وخلال الأشهر القليلة الماضية حكمت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة برئاسة المستشار عمرو هريدى ببراءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة وذلك على خليفة حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.



ونشر طارق العوضي محامي رانيا يوسف على الفيسبوك الخاص به، الحكم وعلقت رانيا عليه كاتبة: "شكرا القضاء المصري سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر".



كما قررت المحكمة، تأجيل قضية أخرى على هامش هذه القضية إلى يوم 28 فبراير/ شباط المقبل.



وكانت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قالت إن الحجاب مقحم على ثقافتنا، ولم يفرضه الدين الإسلامي. وعبرت عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.



وأوضحت، في مقطع فيديو تم حذفه من مقابلتها المذاعة مع قناة الرشيد العراقية، أن "الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة"، مشيرة إلى أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب.

جدير بالذكر، أن لقاء رانيا يوسف مع قناة الرشيد، والمذيع نزار الفارس قد أثار ضجة بسبب العديد من تصريحاتها. وانتقدت رانيا، مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.

52574722