شاهد .. النجمة دنيا بطمة تظهر بدون مكياج وفلتر لأول مرة وجمهورها في صدمة وذهول - اتفرج

انت الان تتابع خبر النجمة دنيا بطمة تظهر بدون مكياج وفلتر لأول مرة وجمهورها في صدمة وذهول - اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فيديو قصير غير أنه انتشاره تجاوزه قصره قبل أشهر وما يزال متداول إلى اليوم ليعبر سريعا العالم العربي بعدما شكل صدمة لجمهورها الذي ظل يتغزل بجمالها لسنوات طويلة قبل ان يبرز الفيديو الأخير الذي كشف الحقيقة .

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وتعرضت النجمة دنيا بطمة للإحراج بسبب مقطع فيديو نشرته شقيقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في منزلها، أظهر شكل الفنانة المغربية الحقيقي من دون فوتوشوب.

وظهرت النجمة المثيرة للجدل من خلال المقطع بشكلها الحقيقي من دون فيلتر أو فوتوشوب، وتعرضت للسخرية بأردافها الضخمة ووزنها الزائد في منطقة مؤخرتها. وانقسمت التعليقات بين من إعتبر أنها أجرت التجميل لتغيير شكل جسمها بواسطة حقن البوتوكس.



وتعرضت الفنانة المغربية للانتقاد بعد ظهورها في مقاطع فيديو على خاصية الستوريز تروّج لإحدى المنتجات التجميلية، حيث ظهر بعض التشوّه في وجهها عند منطقة الذقن ونتوء وفراغات في الوجه واضحة واختلاف في شكل شفتيها، ما عرضها للكثير من السخرية.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر، منتقدين هوسها بالبوتوكس وعمليات التجميل رغم صغر سنها، معتبرين أنها غيّرت ملامحها الكامل وباتت تحتاج بشكل دائم للتعديلات والبوتوكس ليبقى وجهها دون تشوهات.71136368