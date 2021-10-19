شاهد .. بوقاحة غير مسبوقة . أحمد الفيشاوي بوضعية حميمية مع زوجته ..اتفرج

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير مسبوقة . أحمد الفيشاوي بوضعية حميمية مع زوجته ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شارك الفنان المصري الشهير أحمد الفيشاوي مقطع فيديو له مع زوجته على ​ندى كامل على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) .

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وظهر أحمد الفيشاوي وزوجته في الفيديو يتبادلان القبلات أثناء تواجدهم في”عربة” غولف صغيرة، خلال قضائهم إجازتهما الصيفية .

وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين متابعي الفيشاوي، الذين إعتبروا أنه يجب عليه إحترام الخصوصية بينه وبين زوجته .

وعلق أحد المتابعين على الفيديو: “راعي مشاعر الآخرين يا اخي”، وقال آخر ” متحرر زياده عن اللزوم”. وأضاف آخر “في الييت ياحبيبي عندكوم بيت”.

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