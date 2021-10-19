شاهد .. لأول مرة .. ليلى علوي تفاجئ متابعيها بنشر صورة والدتها «اليونانية» الباهرة الجمال (اتفرج )

انت الان تتابع خبر لأول مرة .. ليلى علوي تفاجئ متابعيها بنشر صورة والدتها «اليونانية» الباهرة الجمال (اتفرج ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صورة قديمة ابيض وأسود هي التي نشرتها النجمة المصرية ليلى علوي وتعود لوالدتها وسرعان ما أنتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغلب عليها التعليقات التي انبهرت من جمال أم الفنانة .

95196353

وفي هذا السياق قال موقع جريدة نورت أنه عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “ليلي علوي”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صور لوالدتها الراحلة (نيفين علوي الشهيرة بإسم ستيلا) في مرحلة شبابها والتى بدت جميلة جداً مقارنة بإبنتها.

ارتباط كبير جمع الفنانة ليلى علوي بوالدتها السيدة “ستيلا” الأم اليونانية، التي صارت الأب والأم لأبنائها بعد انفصالها عن زوجها في وقت مبكر، وذلك حينما كان عمر ليلى علوي 10 سنوات. وكانت السيدة نيفين علوي تحرص على اصطحاب ليلى معها أثناء عملها بالإذاعة، حيث كانت بدايتها في عام 1964 حينما تم اختبارها وتفوقت على الجميع.

نيفين علوي هي إذاعية مصرية، وهي من أصول يونانية تنتمي إلى أحد الجزر اليونانية والذي لا يعرفه الكثيرون عنها أنها إذاعية كبيرة، بدأت العمل في الإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي اليوناني، عام 1964، حيث أجرت عن طريق السفارة اليونانية اختبارات الإذاعة مع 30 يوناني، وبعد حصولها على المركز الأول تأهلت هي للوظيفة، كمقدمة ومعدة برامج، واصفة أن قديمًا كان العمل في الإذاعة مثل الأسرة توفيت يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في عام 2017.

نيفين علوي هي إذاعية مصرية، وهي من أصول يونانية تنتمي إلى أحد الجزر اليونانية والذي لا يعرفه الكثيرون عنها أنها إذاعية كبيرة، بدأت العمل في الإذاعة المصرية في البرنامج الأوروبي اليوناني، عام 1964، حيث أجرت عن طريق السفارة اليونانية اختبارات الإذاعة مع 30 يوناني، وبعد حصولها على المركز الأول تأهلت هي للوظيفة، كمقدمة ومعدة برامج، واصفة أن قديمًا كان العمل في الإذاعة مثل الأسرة توفيت يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس في عام 2017.

95196353