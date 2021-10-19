اتفرج – أول رد من أنغام بعد أنباء ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من أنغام بعد أنباء ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الفنانة أنغام على الأنباء التي ترددت خلال اليومين الماضيين، حول ارتباطها العاطفي وخطبتها بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل ووالد أبنائها.

وكتبت أنغام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها الرسمي على إنستغرام: “للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام” .

وتساءل البعض عن سبب انفعال أنغام بهذه الطريقة، خاصة أنها لم تنفي الخبر مباشرة ولكنها فضلت الرد بطريقة غامضة حتى لا تساهم في نشر هذه الشائعة.

وكانت شائعات ارتباط أنغام ومجدي الهواري، قد تداولت خلال الأيام الماضية، قبل ان تخرج الفنانة عن صمتها لتنفيها تماماً.

يذكر أنه جمعت المصادفات بين أنغام ومجدي الهواري، خلال الفترة الماضية وكان القاسم المشترك بين هذه التجمعات، هو وجود الفنان محمد الشرنوبي الذي تجمعه علاقة عمل حالية بالهواري من خلال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، وزوجته راندا رياض مديرة أعمال أنغام.