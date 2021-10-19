شاهد .. فضيحة صدمت الجميع .. اتفرج فيديو لأشهر نجمة في السعودية تصور نفسها بلا ملابس تماماً أمام المرآة في الحمام !!

انت الان تتابع خبر فضيحة صدمت الجميع .. اتفرج فيديو لأشهر نجمة في السعودية تصور نفسها بلا ملابس تماماً أمام المرآة في الحمام !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور جديد وشكل صدمة في البلد المحافظ فقد اعتادت ان تثير عارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ المعروفة بمودل جيجي، الجدل بإستمرار، وذلك بنشرها صوراً وفيديوهات صادمة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها عارية، وأحدث ما نشرته باربي، فيديو تظهر فيه عارية، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها، وتصور نفسها أمام المرآة.

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هذا الفيديو أحدث ضجة كبيرة لدى متابعي باربي، فمنهم من أحبوا إطلالتها هذه، وتركوا لها الكثير من القلوب الحمر في تعليقاتهم، ومنهم من إنتقدوها بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمر للجرأة.

باربي نجد هي اول عارضة ازياء للملابس الداخلية من المملكة العربية السعودية نالت شهرتها الواسعة بسبب صورها الجريئة، التي قوبلت بموجة إنتقادات واسعة من جانب الجمهور. ومع تقدمها بمسيرتها العملية، لم تتمكن باربي نجد أو باربي G من كسب قبول الناس، فكانت في كل مرة تثبت أنها تلجأ للظهور بشكل جريء لإثارة الجدل حولها.

نشأتها

تحمل إسم جيجي نجد ولدت في عام 1994، وتبلغ في الوقت الحالي 27 عاماً، والدها سعودي وأمها سعودية أيضاً لذلك تحمل الجنسية السعودية الا انها مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، لم تتزوج بعد.

درست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ودخلت من بعدها عالم الموضة والأزياء لتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد أو باربي G.

تحظى بشعبية واسعة من حيث عدد المتابعين، ولكنها دائماً ما تثير البلبلة بين المتابعين بسبب صورها الجريئة جداً وإطلالاتها التي وصفت بالشبه عارية.

كما تنشر أحدث صيحات الموضة و الأزياء لأشهر الماركات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي محققة أرباح كبيرة.

ومع ذلك استطاعت باربي نجد أن تلفت انتباه الجمهور، واكتسبت قاعدة متابعين وصلت الى اكثر من 73 ألف متابع، على الرغم من انها لا تتابع اي شخص على صفحتها، ما اعتبره البعض غريباً.

فنشرت مثلاً صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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