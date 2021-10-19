شاهد .. بتقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك...نسرين طافش باطلالة جريئة بالاحمر المثير... اتفرج

انت الان تتابع خبر بتقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك...نسرين طافش باطلالة جريئة بالاحمر المثير... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش مجموعة صور مثيرة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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​وظهرت نسرين طافش في الصور في رابع إطلالة لها من مهرجان الجونة السنمائي مرتدية فستان أحمر مثيرة كت طويل مفتوح من منطقة الصدر .

وتزينت بأكسسوارات جميلة ومكياج خفيف وتركت شعرها منسدل على كتفيها .

وعلقت على الصور: “اليوم الرابع من مهرجان الجونة و الهوا طاير طاير على السجادة الحمراء لفلم ريشة الفلم بيحكي عن الناس الي على قيد الحياة لكن مش أحياء. جو سوداوي و غرائبي بيشبه لوحات غويا التشكيلية .

كما ونالت صور نسرين إعجاب المتابعين الذي علقوا عربين عن جمال إطلالتها .كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .

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