شاهد .. ديانا كرزون: كأنها اميرة الثلج بهذه الإطلالة الساحرة واللون الازرق يعطيها رونق جذاب والجمهور يحبس أنفاسه .. اتفرج

انت الان تتابع خبر ديانا كرزون: كأنها اميرة الثلج بهذه الإطلالة الساحرة واللون الازرق يعطيها رونق جذاب والجمهور يحبس أنفاسه .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحتها في إنستغرام، نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها بغاية الجمال والأناقة مرتدية فستانا طويلا باللون الأزرق مزين بالخرز من الاعلى،

62847229

وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا صارخا زاد من جمالها واناقتها، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: "عش حياتك فخوراً بنفسك، كن قوياً لأجلك، فالحياة لن تكون كما تريدها دائماً".

لاقت صور السوبر ستار ديانا كرزون استحسان المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها وسحرها، وأكد البعض انها تجاوزت الحدود بجمالها وتألقها، كما أثنوا على كلامها الذي كتبته على الصور، وعبروا عن محبتهم لها.

يذكر ان ديانا كرزون ومعاذ العمري قد فجعا بوفاة والد زوجها الإعلامي عصام العمري، وأعلنت ديانا الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونعت حماها بمنشور كتبت فيه:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى حماي ابو زوجي العم (عصام سعيد العمري) الله يرحمك عمي عصام عزائي الى زوجي وحماتي واخوانه وكل عشيره العمري إنا لله وانا اليه راجعون".

62847229