شاهد .. الفنانة غادة عبدالرازق : تذهل جمهورها بإطلالتها العفوية المليئة بالحب بعد جلسة تصوير برفقة زوجها..اتفرج

انت الان تتابع خبر الفنانة غادة عبدالرازق : تذهل جمهورها بإطلالتها العفوية المليئة بالحب بعد جلسة تصوير برفقة زوجها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

صدمت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها مؤخرا بأحدث إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها برفقة زوجها هيثم زنيتا بإطلالة عفوية مليئة بالحب اثناء جلوسهم على الأرض وكتبت قائلة " حياتي كلها"

تفاعل الكثير من جمهورها مع إطلالتها الجميلة مشددين على جمالها وتألقها عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، حيث بدت بملامح أصغر من ما هي عليه وبتسريحة شعر أرجعتها 20 عام للوراء.

كما اصافت مؤخرا صورا جديدة لها برفقة ابنتها روتانا وبدا الشبه بينهم كبيرا جدا بجلسة تصوير خارجية في نفس لون اللباس وتسريحة الشعر.

من جهة أخرى ، اثارت الفنانة غادة عبدالرازق جدلا واسعا مؤخرا بعد حذفها جميع صورها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بخطوة جريئة منها وتداول الخبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ظنا منهم انها اعتزلت الفن.

الجدير بالذكر ان غادة عبدالرازق تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل " لحم غزال "لحم غزال"

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