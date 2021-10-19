شاهد .. إبنة نوال الزغبي بأحضان حبيبها بوضعية رومانسية وتلفت الانظار بجمالها وملابسها الجريئة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر إبنة نوال الزغبي بأحضان حبيبها بوضعية رومانسية وتلفت الانظار بجمالها وملابسها الجريئة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت ​تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة لها برفقة حبيبها ظهرا بها بوضعية رومنسية.

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وظهر الثنائي يرتديان ثياب باللون الأسود ويحتضنان بعضهما بطريقة حميمية ورومانسية، ما لفتا الأنظار بجمالهما وجرأتهما.

وانهال المتابعون بالتعليقات على الصورة، وتغزلوا بجمالهما واطلالاتهما الحميمية، متمنين لهما دوام السعادة والحب الدائم، بينما انتقدهما البعض مؤكدين ان وضعيات الحب الحميمية لا تنشر على العلن باعتبارها لحظات خاصة.

يذكر ان تيا ديب دائماً ما تشارك صورها برفقة حبيبها عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث نشرت مؤخراً صورة ظهرا فيها من داخل المصعد بلقطة رومانسية وهو يحتضنها من الخلف ما اثارت الصورة جدلا كبيرا.

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