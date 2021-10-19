شاهد .. السعودية مودل آش : تتعمد اثارة الشباب وتقفز وسط الشارع بتنورة قصيرة وهكذا تحرشوا بها!؟

انت الان تتابع خبر السعودية مودل آش : تتعمد اثارة الشباب وتقفز وسط الشارع بتنورة قصيرة وهكذا تحرشوا بها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/19 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر صفحتها في موقع إنستغرام، نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا ​مودل آش​ فيديو لها وهي ترتدي تنورة قصيرة باللون البيج المخطط، وبلوزة سوداء قصيرة كشفت بها عن بطنها، وسدلت شعرها، وتقفز وسط الشارع وتبعث بالقبلات للمتابعين.

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وأثار الفيديو ضجة على مواقع التواصل، وتعرضت لإنتقادات حادة بسبب اطلالتها الجريئة، بينما انهال البعض بنعليقات الغزل وتحرشوا بها بكلمات بذيئة.

الجدير بالذكر ان مودل آش تحرص على مشاركة متابعيها بآخر اطلالاتها الجريئة التي تثير بها الجدل بهدف زيادة عدد المتابعين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرها للترند،

حيث نشرت أش مؤخرا كروب توب أحمر وكشفت به عن صدرها بطريقة جريئة ومثيرة، وانهالت التعليقات على مودل آش مشيدين بجمالها ورشاقتها وجاذبيتها في الصورة، بينما انتقدها بعض.70917740