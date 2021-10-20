شاهد .. "ابني مشغول بمراته وأولاده".. فنانة شهيرة تقطع القلوب وتعلن دخولها دار المسنين

انت الان تتابع خبر "ابني مشغول بمراته وأولاده".. فنانة شهيرة تقطع القلوب وتعلن دخولها دار المسنين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة السورية المتألقة فيلدا سمور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعدما أعلنت عن تجهيزها لدخول إحدى دور المسنين لاستكمال حياتها فيها.

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ومن خلال تصريحات صحفية، عبرت فيلدا سمور عن رفض الكثير من المحيطين بها لها ومخالفتها الرأي في ذلك القرار، وإنها تتقبل ذلك إلا أن لكل شخص وجهة نظر مقتنع بها.

وقالت الفنانة السورية فيلدا سمور إن قرار انتقالها للإقامة في دار للمسنين اتخذته لأن ابنها مشغول بزوجته وأطفاله وهي تعذره، مشيرةً إلى أن ذلك هو المكان الأنسب لي في آخر أيامي.



وانتشرت أخبار الفنانة السورية الكبيرة فيلدا سمور، بشكل واسع على مواقع السوشيال ميديا، وبدأ عدد من الجمهور يعطي رأيه في هذا القرار، وعلق البعض قائلاً: “هي بتقول السبب ابنها

مشغول بزوجته وأولاده، طبعا غير صحيح، لا يعلم ما بداخلها إلا الله، جحود الأبناء منتشر للأسف الله لا يحوجنا لا لأولادنا ولا لغيرهم لله فقط العالم أصبح مخيف”.16010788