شاهد .. ثروة محمد رمضان : نقطة في بحر الزعيم عادل إمام.. فارق الأرقام سيصدمك!

انت الان تتابع خبر ثروة محمد رمضان : نقطة في بحر الزعيم عادل إمام.. فارق الأرقام سيصدمك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عادت ثروة الفنان المصري عادل إمام إلى الأضواء ثانية، بعد أن تداولت حسابات مهتمة بنشر أخبار المشاهير خبراً نشره موقع "CELEBRITY NET WORTH" عن ثروة الزعيم.

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وكشف الموقع المذكور إن مقدار ثروة الزعيم عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا، حيث جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن.

وقبل فترة وجيزة قيل أن ثروة الزعين عادل إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، إلا أن هذه الاخبار تبقى في إطار التكهنات والشائعات فقط.



من جانب آخر، كشف موقع idolnetworth أن ثروة الفنان محمد رمضان في العام 2021 وصلت إلى 5 ملايين دولار (80 مليون جنيه)، بينما تقول صحف مصرية أنها تتجاوز 10 ملايين دولار (160 مليون جنيه).

يذكر أن محمد رمضان تصدر قائمة أجور الفنانين والفنانات في مسلسلات رمضان 2021، بـ45 مليون جنيه نظير بطولته في مسلسل موسى.47279502