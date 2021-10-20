شاهد .. بأطلالة نارية العسولة نسرين طافش بفستان كشف صدرها بوضوح... اتفرج

انت الان تتابع خبر بأطلالة نارية العسولة نسرين طافش بفستان كشف صدرها بوضوح... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش، صورًا ساحرة لها على حسابها الرسمي في مواقع إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في الصورة تقف في مكان سياحي في مصر وترتدي فستان ملون قصير كت يظهر جانب من صدرها وجمالها الساحر .

وعلقت على الصورة ” قد تصبح كلمات مثل الإيمان أو الأمل مُملّة في بعض الأحيان، خاصةً إذا كنت تكررها كثيرًا ، لكننا نود أن نشرح المعنى الكامِن وراءهاً ، حتى لو كنت لا تعرف كيف وأين ومتى ومَن ، ولكنك إن كنت تعرف ما تريد ولماذا تريده ، و كنت تمارس التركيز في هذه الأفكار وأصبحَت مألوفة لك ، عندها كل شيء بدا مستحيلاً سيحدث”

ونالت الصور إعجاب محبيها الذي عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .كما ويذكر أن نسـرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح” مع النجم المصري حمادة هلال .

وتدور أحداث مسلسل “المداح” حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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