شاهد .. أجرأ اطلالة.. هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان ضيق وقصير.. وردت فعل صادمة من معتصم النهار صور

انت الان تتابع خبر أجرأ اطلالة.. هيفاء وهبي تستعرض مؤخرتها بفستان ضيق وقصير.. وردت فعل صادمة من معتصم النهار صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أجواء السوشيال ميديا، بأجرأ إطلالة لها، شاركت بها الجمهور عبر حسابها على موقع إنستغرام، قبل أقل من ساعتين من الآن.

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وخطفت الفنانة هيفا وهبي،​ بهذه الإطلالة الجريئة والجديدة، أنفاس وانظار المتابعين، وعدد من النجوم.وظهرت هيفاء، من خلال ثلاث صور، تستعرض مؤخرتها وجسدها، بفستان ضيق وقصير باللون الأسود، مما كشف فخذيها وأبرز تفاصيلها، فيما جاء من أعلى الخصر بلا حمالات ومكشوف كتفيها.

واعتمدت النجمة اللبنانية، كمين من الشيفون من حدود الصدر نزولا إلى الرسغين. وما لفت الأنظار أكثر هو حذاؤها المكشوف بأربطة حول القدم والفخذين.ووضعت هيفاء خاتماً ذهبياً كبيراً وسواراً ملائماً في اليد اليمنى وحملت بنفس اليد حقيبة أنيقة من ماركة عالمية باللون الزهري الفاتح.

كما انسدلت خصلات شعرها الأسود الطويلة والمموجة على كتفيها وأخفت عينيها بنظارات شمسية.

وحظيت إطلالة هيفاء وهبي، ليس فقط بالإعجاب بل بالذهول والمشاركة الواسعة، لأنها الأجرأ لها والأكثر أنوثة. حسب المتابعين.

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