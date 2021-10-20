شاهد .. إبنة نوال الزغبي تفجر الانترنت بوضعية حميمية في احضان حبيبها .اتفرج

انت الان تتابع خبر إبنة نوال الزغبي تفجر الانترنت بوضعية حميمية في احضان حبيبها .اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ولفتت تيا الأنظار إليها بجمالها وجمال خطيبها وكم يليقان ببعضهما البعض.

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وكان الثنائي يرتديان ثياب باللون الأسود ويحتضنان بعضهما بطريقة جداً رومانسية.

وعلق الجمهور بشكل كبير على الصورة، متمنين لهما دوام السعادة والحب الدائم.

ودائماً ما تشارك تيا صور لها برفقة حبيبها على حسابها الخاص، فنشرت مؤخراً صورة ظهرا فيها من داخل المصعد بلقطة رومانسية وبلوك كاجوال، أثارت إعجاب عدد من متابعيها.

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