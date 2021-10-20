شاهد .. أحمد مكي.. أصيب بداء القبلة وماعلاقة بالفنانة دنيا سمير غانم وتزوج من سيدة أعمال ثرية!؟

انت الان تتابع خبر أحمد مكي.. أصيب بداء القبلة وماعلاقة بالفنانة دنيا سمير غانم وتزوج من سيدة أعمال ثرية!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

لا يختلف أحد على نجومية وشهرة الفنان أحمد مكى، الذى صار حديث الكثيرين من جمهور الدراما بعد مشاركته المتميزة في مسلسل "الاختيار 2"، بجوار النجم كريم عبد العزيز.

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وشكل دور أحمد مكى فى مسلسل "الاختيار 2" وهو سيناريو وحوار هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى، ومن إنتاج شركة سينرجى، علامة فارقة فى مسيرته الفنية.

درس أحمد مكى الإخراج فى معهد السينما، وكانت بداية ظهوره فى أدوار بسيطة فى أفلام "ابن عز" و"تيتو" كما أخرج فيلم "الحاسة السابعة" عام 2005، وبدأ يعرف طريقه للشهرة عبر

شخصية هيثم دبور، والتى قدمها أول مرة فى ست كوم "تامر وشوقية"، ثم فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل إمام، ومرة أخرى فى فيلم "إتش دبور"،

والتى كانت أول بطولة سينمائية له بعدها قدم أفلاما ناجحة مثل "طير إنت" و"لا تراجع ولا استسلام" مع الفنانة دنيا سمير غانم، ثم تعاونا فى سلسلة أجزاء مسلسل "الكبير أوى".

مهارات أحمد مكى الفنية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد حقق ناجحا فى الغناء، بداية من أغنية "فيسبوكى" فى 2012، مرورًا بأغنية "قطر الحياة"، وصولاً إلى "أغلى من الياقوت".



علاقته بدنيا سمير غانم

شكل الفنانان دنيا سمير غانم وأحمد مكي ثنائي رائع في السينما والدراما خاصة في المسلسل الشهير "الكبير أوي" بجميع أجزائه وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري، وانتشرت شائعات تفيد بأن مكي رفض الزواج من دنيا بعد قصة حب نشأت بينهما في العديد من أعمالهم الفنية.



وكشف النجم الراحل سمير غانم في إحدى تصريحاته الصحفية، أن ابنته وأحمد مكي أصدقاء جداً ولم تتم خطوبتهما كما أشيع، وانتشرت شائعة قصة حبهما كسرعة البرق على مواقع التواصل

الاجتماعي وذلك بعد أن تردد أن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا أخبرت أحد المقربين إليها بخبر الخطوبة في إحدى جلسات الدردشة وذلك قبل زواجها من زوجها الحالي الإعلامي رامي رضوان.



زواجه

تزوج أحمد مكي منذ سنوات طويلة من خارج الوسط الفني من سيدة أعمال ناجحه تمتلك عدة مراكز تجميل في مختلف أنحاء مصر، واقتصر حفل زفافه على العائلة فقط بعيداً عن وسائل الإعلام، حيث يعتبر من الفنانين الذين يفضلون أن تكون حياتهم الشخصية بعيدة تماماً عن عمله الفني، وأثمرت تلك الزيجة عن ابنهما الوحيد "آدم" ولكن لم تستمر تلك الزيجة وانفصلا بعد زواج دام 6 سنوات ولم يكشف كلاهما الأسباب الرئيسية وراء انفصالهما.



مرض عطل مسيرته الفنية

داء القبلة

بعد تصويره للجزء الخامس من مسلسل «الكبير»، غاب «مكي» عن الساحة الفنية لما يقرب من عامين كاملين، وهو ما أرجعه، بعد شفائه، إلى مرض نادر أصابه.



وعانى «مكي» من فيروس ابيشتاين بار المعروف بـ «داء القبلة»، كاشفًا، خلال حوار تليفزيوني سابق، أنه يرجح إلى تبادل زجاجات المياه خلال ممارسته للرياضة في أحد الأماكن، نظرًا للتشابه الكبير بينهم، ومن بعدها بدأت حالته تسوء تدريجيًا على مدار شهر ونصف رغم تلقيه العلاج بـ«الأنتيبايوتك».

وفقد «مكي»، حسب روايته، القدرة على شرب الماء أو حتى الأكل بفعل احتقان الحلق الذي تطور بعد علاجه خطأ، ومن ثم توجه إلى طبيب آخر استطاع كشف الفيروس، إلى أن تماثل للشفاء بعد فترة طويلة.



عودة الكبير أوي

يبدأ النجم أحمد مكي تصوير أحداث الجزء السادس من مسلسله الكوميدى الشهير "الكبير أوى"، نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تبنى الشركة المنتجة الديكور الرئيسى للعمل، استعدادًا لإنطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



ويشارك فى بطولة المسلسل، بجانب النجم أحمد مكى، نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد الجندى.

ويعود مكى خلال الموسم التليفزيونونى الرمضايى المقبل من خلال هذا العمل، بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال الموسم الماضي بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.68605661