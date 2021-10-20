شاهد .. الفنانة شمس الكويتية..تستهزء بحقيقة ارتباطها بمشهور تيك توك: لا أتزوج راقصة!؟

انت الان تتابع خبر الفنانة شمس الكويتية..تستهزء بحقيقة ارتباطها بمشهور تيك توك: لا أتزوج راقصة!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

خرجت الفنانة شمس الكويتية عن صمتها بعد أن ترددت عدداً من الشائعات خلال الفترة الماضية بارتباطها من أحد مشاهير تطبيق التيك توك واقتراب موعد زواجهما.

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وكانت عدداً من الشائعات انتشرت مؤخراً عن ارتباط شمس الكويتية بنجم مواقع التواصل الاجتماعي متصدرة الترند خاصة بعد الكشف عن المحتوى الذي يقدمه الشاب وهو محتوى راقص.

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحات حول الزواج

قالت الكويتية عن الجنس قبل الزواج:" حرية شخصية"، ثم تساءلت: "بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج؟ ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا".

ورداً على سؤال حول مرورها بالتجربة على الصعيد الشخصي، قالت: "لا للأسف"، مضيفةً: "كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم".

أعلنت الفنانة شمس الكويتية في لقاء لها مع القناة الألمانية “دويتشه فيله” بالعربي، أنها مع حرية الشخص في ممارسة العلاقة الحميمية خارج الزواج سواء للولد أو البنت، حيث قالت : "مين في العالم ما عاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هذي حرية شخصية ليش متخبي وراء الخيام".

وهذا ما جعل المذيع يقوم بسؤالها حول ما إذا كانت أقامت علاقة خارج الزواج أم لا لترد شمس بالنفي، وأنها لم تقوم بأي علاقات خارج الزواج، وهنا حدثت حالة من السخرية بين الجمهور العربي الذي قال إذا كان ما في أحد لم يمارس العلاقة الحميمة خارج الزواج، كيف هي تنفي أنها لم تقم بذلك هي قالت ذلك فقط لتحسين صورتها.

فيما هاجمت الإعلامية مي العيدان مواطنتها النجمة شمس الكويتية بسبب دفاعها عن العلاقة الحميمة قبل الزواج.

وقالت العيدان: “الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماويه واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حريه شخصيه واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز”.13669345