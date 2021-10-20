شاهد .. لماذا عادل إمام لم يراعي مشاعر الحزن ويقدم عرضاً مسرحيا يوم وفاة زوج اخته الفنان مصطفى متولي؟

انت الان تتابع خبر لماذا عادل إمام لم يراعي مشاعر الحزن ويقدم عرضاً مسرحيا يوم وفاة زوج اخته الفنان مصطفى متولي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/20 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تزوّج مصطفى متولي من إيمان، شقيقة عادل إمام، وأنجب منها أبناءه الثلاثة عمر والذي عمل أيضاً ممثلاً في العديد من الأفلام والمسلسلات، وعصام وعادل، وبسبب ظهوره المتكرر مع عادل إمام اتهم مصطفى متولي بأنه تسلق الفن بسبب رابطة القرابة

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معه، لكنه حاول إثبات موهبته بمشاركته في أعمال أخرى مختلفة.

وكوّن ثنائياً مع عادل إمام، والذي تربطه به علاقة قرابة، فقدم معه أعمالاً مثل "عنتر شايل سيفه ورمضان فوق البركان ومسرحية الواد سيد الشغال"، وفيلم "النمر وغيرها.

وفي الثمانينيات بدأ مصطفى متولي في الحصول على أدوار أكبر في المساحة، والتي عرّفت الجمهور عليه.



ورداً على مجاملة عادل إمام له تحدث أحمد زكي في أحد البرامج، وقال إن مصطفى متولي في الاساس درس في معهد المسرح للتمثيل، وإن لا وساطة في الفن ولولا موهبته لما شارك في هذه الأعمال، وكذلك إن جميع الفنانين يتمنون العمل معه.



وبعد أن أدى دوره في مسرحية "بودي غارد" وهي آخر أعماله، عام 2000 وكان قد أدى الدور من دون أية مشاكل، وبعد يوم واحد توفي مصطفى متولي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وقد توقع الموجودون تأجيل عادل إمام للعروض، إلا انه أصر على إقامة العرض في موعده وأرسل السيناريو للممثل محمد أبو داوود لتقديم شخصية مصطفى متولي، وقد حاولت الممثلة السورية أن توقف الزعيم عن العرض،

لكنه رفض وقيل إنها أثناء المشاهد الأولى وبعد ظهور أبو داوود بكت وسقطت على الأرض وأغلق الستار، فانفعلت على عادل إمام وقالت له "انت يا اخي مبتحسش حرام عليك"، وقد برر إمام بعدها الموقف إن التذاكر كانت قد بيعت بالكامل، ولا يمكن تأجيل العرض.12843077